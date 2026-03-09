BIST 12.793
DOLAR 44,08
EURO 50,88
ALTIN 7.216,27
HABER /  DÜNYA

İran, İsrail'e art arda 3 dalga halinde misilleme saldırısı düzenledi

İran, İsrail'e art arda 3 dalga halinde misilleme saldırısı düzenledi

İran, Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olarak seçilmesinin ardından İsrail'e art arda 3 dalga halinde misilleme saldırıları yaptı.

Abone ol

Saldırıların iki dalgası ülkenin kuzey kesimlerini hedef alırken, bir dalgası ise başkent Tel Aviv'in de yer aldığı orta kesimlere yönelik gerçekleştirildi.

İran'ın misilleme saldırısında çok başlıklı füze kullanması dikkat çekti.

İran'ın misillemesi nedeniyle ülkenin büyük bir kısmında sirenler çalarken milyonlarca İsrailli sığınaklara girdi.

Başkent Tel Aviv ve Kudüs semalarında güçlü patlama sesleri duyuldu.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, ülkenin orta kesimindeki Lod ve Rishon Lezion kentlerine şarapnel parçalarının isabet ettiği ve hasar meydana geldiği aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom (Kızıl Davud Yıldızı) ilk belirlemelere göre, 40 yaşında bir kadının şarapnel etkisiyle yaralandığını duyurdu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise ülkenin kuzeyine gerçekleştirilen misillemelerde, bazı boş alanlara isabetlerin olduğunu bildirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD, Suudi Arabistan'daki büyükelçilik personeline ülkeden ayrılmaları talimatı verdi
ABD, Suudi Arabistan'daki büyükelçilik personeline ülkeden ayrılmaları talimatı verdi
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco hakem kararlarına isyan etti
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco hakem kararlarına isyan etti
İran'ın yeni dini lideri resmen açıklandı Mücteba Hamaney kimdir?
İran'ın yeni dini lideri resmen açıklandı Mücteba Hamaney kimdir?
AK Partili Eyyüp Kadir İnan: Toplumun yüzde 80'i Cumhurbaşkanımıza güveniyor
AK Partili Eyyüp Kadir İnan: Toplumun yüzde 80'i Cumhurbaşkanımıza güveniyor
Trump'tan yeni tehdit: Bizden onay almalı yoksa fazla dayanamaz
Trump'tan yeni tehdit: Bizden onay almalı yoksa fazla dayanamaz
Türkiye KKTC’ye F-16 gönderiyor
Türkiye KKTC’ye F-16 gönderiyor
Hakem hataları Süper Lig’i karıştırdı! Kulüpler isyan bayrağını çekti
Hakem hataları Süper Lig’i karıştırdı! Kulüpler isyan bayrağını çekti
İsrail ordusu'ndan Lübnan'a saldırı: Ölen asker sayısı açıklandı
İsrail ordusu'ndan Lübnan'a saldırı: Ölen asker sayısı açıklandı
ABD'li senatör Graham'dan gerilimi artıracak açıklama
ABD'li senatör Graham'dan gerilimi artıracak açıklama
Kerem Aktürkoğlu’ndan Gazze’ye yardım
Kerem Aktürkoğlu’ndan Gazze’ye yardım
Fenerbahçe 3 puanı 90+5'te kaptı
Fenerbahçe 3 puanı 90+5'te kaptı
İran'da büyük tehlike! Radyasyon tesisine saldırı...
İran'da büyük tehlike! Radyasyon tesisine saldırı...