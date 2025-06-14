İran-İsrail savaşı tabelaya böyle yansıdı! Zam üstüne yeni zam gelecek

27 OCAK'TAN BERİ BİR İLK

İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik “önleyici ve kesin” bir saldırı başlatmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7’yi aşan bir yükselişle 78,50 doları gördü. Bu seviye, 27 Ocak’tan bu yana en yüksek nokta oldu. Aynı dakikalarda WTI tipi ham petrol de yüzde 7,86 yükselerek 73,39 dolara ulaştı.