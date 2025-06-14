İran-İsrail savaşı tabelaya böyle yansıdı! Zam üstüne yeni zam gelecek
Dün gece İran İsrail'i misilleme yapmak için vurdu. Tel Aviv'de, İran'ın füzeleri dumanlar oluştururken İsrail halkı sığınaklarda geceyi tamamladı. Orta Doğu'da yaşanan gerilimler hem emtia hem de kıymetli madenlerin fiyatlarını etkiledi. Son olarak ise petrolde fiyat artışının yaşanmasından dolayı akaryakıta zam beklenmeye başlandı. Bugün ise akaryakıta beklenen zam geldi.
İran-İsrail gerilimi hem piyasaların hem de siyasetin gündeminde. Tarafların birbirlerini bombaladıkları saldıralarda altın ve petrol fiyatları yukarı yönlü hareket etti. Borsa İstanbul ise dün güne düşüşle başlarken savunma sanayisinin hisseleri yükselmişti.
27 OCAK'TAN BERİ BİR İLK
İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik “önleyici ve kesin” bir saldırı başlatmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7’yi aşan bir yükselişle 78,50 doları gördü. Bu seviye, 27 Ocak’tan bu yana en yüksek nokta oldu. Aynı dakikalarda WTI tipi ham petrol de yüzde 7,86 yükselerek 73,39 dolara ulaştı.
ALTINDAN REKOR ABD BORSALARINDA KAYIP
Güvenli liman altında ise yeni rekorlar geldi. Ons altın yüzde 1,3 yükselerek 3 bin 430 dolara ulaşırken gram altın ise 4 bin 380 lirayı aşarak yeni bir rekora imza attı. S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 1,55 oranında geriledi. Asya borsalarında ise ortalama yüzde 0,4’lük düşüş görüldü. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan gerileyerek yüzde 4,33’e indi
AKARYAKITA ZAM GELDİ!
İran-İsrail gerilimi piyasaları sert bir şekilde etkilerken akaryakıta hem dün hem de bugün beklenen zam geldi. Benzine dün 1 lira 46 kuruşluk zammın ardından bugün ise motorine 1 lira 49 kuruş zam yapıldı.