İran füzelerinden sonra Tel Aviv'in son hali dehşet verici! Resmen hayalet şehir oldu...

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş yedinci gününde tüm şiddetiyle devam ederken Tel Aviv'den gelen görüntüler büyük yankı uyandırdı. İran'ın füze saldırılarının hedefi olan şehirde birçok binanın ağır hasar aldığı ve bazı yapıların tamamen yıkıldığı görüldü.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde sokakların büyük ölçüde boş olduğu, bazı bölgelerde enkaz yığınlarının oluştuğu ve şehirde ciddi bir yıkımın meydana geldiği dikkat çekti. Patlamaların ardından bazı mahallelerde binaların cephelerinin çöktüğü ve çevrede geniş çaplı hasar oluştuğu görüldü.