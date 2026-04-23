İran duyurdu! Biri İsrail bağlantılı iki gemi ele geçirildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada "Deniz güvenliğini tehlikeye atan biri İsrail ile bağlantılı iki yabancı gemi ele geçirilerek İran kıyılarına yönlendirildi" denildi.

ABD ile İran arasında arap saçına dönen müzakere süreci tüm dünya kamuoyu tarafından takip ediliyor. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump ateşkesi süresiz olarak uzattıklarını duyurmuştu.

İRAN ATEŞKESİ 'ZAMAN KAZANMA' OLARAK DEĞERLENDİRDİ

İran yönetimi ise bu hamleyi 'ABD'nin yeni saldırı için zaman kazanma' oyunu olarak okudu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın danışmanı Mehdi Muhammedi, ateşkesin uzatılmasını "İran’a yeni saldırı için zaman kazanma" olarak değerlendirdi. Muhammedi, "Hürmüz ablukasının sürmesi bombardımandan farksız, askeri karşılık verilmesi gerekiyor" dedi.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN ART ARDA AÇIKLAMALAR

Yaşanan gelişmelerin ardından ise İran Devrim Muhafızları resmen ABD'ye rest çetti ve yapılan açıklamada "Elimiz tetikte, saldırı olursa önceden belirlenmiş hedefleri daha sert vururuz" denildi. Açıklamada çatışmaların yeniden başlaması halinde düşmana ezici darbeler indirileceği vurgulandı.

"BİRİ İSRAİL BAĞLANTILI İKİ GEMİ ELE GEÇİRİLDİ"

Öte yandan Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gerekli izinleri olmadan ve navigasyon sistemlerini manipüle ederek deniz güvenliğini tehlikeye atan" "MSC-Francesca" ve "Epaminodes" adlı iki gemiye müdahale edildiği belirtildi.

İRAN KIYILARINA YÖNLENDİRİLDİ

Açıklamada, "MSC-Francesca" gemisi "İsrail ile bağlantılı" olarak tanımlandı. Müdahale edilen iki geminin de ele geçirilerek İran kıyılarına yönlendirildiği aktarılırken müdahalenin tam olarak hangi konumda gerçekleştirildiği bilgisi verilmedi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin ihlalinin İran'ın "kırmızı çizgisi" olduğu belirtildi. İran'a "deniz ablukası" kararı alan ABD, İran'a ait 2 ticari gemiye saldırarak ele geçirmişti. İranlı yetkililer, "korsanlık eylemi" şeklinde nitelendirdikleri saldırılara karşılık verileceğini duyurmuştu.