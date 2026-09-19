İran Dışişleri Bakanı Erakçi’den, Fransız mevkidaşına "Timsah gözyaşlarını kes" mesajı

İran'da zorunlu başörtüsü kuralını ihlal gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini'nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesi sonrası İran ve Fransa karşı karşıya geldi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot Tahran yönetimini suçlayınca cevap mevkidaşı İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den geldi. Erakçi, Barrot'u ikiyüzlükle suçladı.

OKUL SALDIRISINA NEDEN SES ÇIKARMADIN TEPKİSİ

Barrot'un mesajını alıntılayan Erakçi, sosyal medya hesabından "Timsah gözyaşlarını kes Barrot. ABD bizim okul çocuklarımızı katlettiğindeki sessizliğiniz her şeyi söyledi." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

FRANSA'YA CEZAYİR HATIRLATMASI

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, "Fransa, bağımsızlık savaşı veren 1 milyon 500 bin Cezayirliyi katletti. Paris, onlardan en az onda birini resmen kaydetmiştir fakat sömürgeci suçlardan dolayı özür dilemekten kaçınıyor." ifadeleriyle Barrot'a tepki gösterdi.

Barrot, Emini’nin ölüm yıldönümünde ABD merkezli X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Emini’nin "özgürlük" talebi nedeniyle öldürüldüğünü belirterek İran’ı baskıcı olmakla suçlamıştı.