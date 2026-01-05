BIST 11.702
DOLAR 43,03
EURO 50,48
ALTIN 6.148,88
HABER /  DÜNYA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Trump orman kanunundan bahsediyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Trump orman kanunundan bahsediyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkesine yönelik söylemleriyle ilgili olarak, “Trump barıştan güç diliyle bahsettiğinde, aslında orman kanunundan bahsediyor. Trump gücü daha fazla olanın her istediğini yapabileceğini dile getirmektedir.” dedi.

Abone ol

Erakçi, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD’nin mevcut yaklaşımının 2. Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası toplumun elde ettiği kazanımları ortadan kaldırdığını ifade eden Erakçi, “Trump barıştan güç diliyle bahsettiğinde, aslında orman kanunundan bahsetmektedir. Trump gücü daha fazla olanın her istediğini yapabileceğini dile getirmektedir. Ancak herkes barışın diplomasi yoluyla sağlanması için çaba göstermekteydi.” diye konuştu.

Erakçi, ülkesinin Venezuela'daki büyükelçiliğinin faaliyetleri hakkında da konuştu.

Büyükelçiliğin faaliyetlerini sürdürdüğünü ve büyükelçinin görevinin başında olduğunu paylaşan Erakçi, “Venezuela’daki durum yakından izlenmektedir. Vatandaşlarımızın durumu gayet iyi olup tarafımıza herhangi bir sorun yansıtılmamıştır.” dedi.

⁠Trump’ın İran’a yönelik söylemleri
ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin sosyal medya hesabından 2 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." demişti.

Trump benzer bir açıklamayı 4 Ocak'ta tekrar etmiş ve "Eğer protestocuları öldürürlerse, İran, ABD tarafından sert bir darbe yiyecektir. Biz İran'daki gelişmeleri izliyor ve yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da "tefecilik ve aklama" soruşturması: 5 tutuklama
İstanbul'da "tefecilik ve aklama" soruşturması: 5 tutuklama
Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısına çıktı: Amerika beni evimden kaçırdı, suçsuzum
Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısına çıktı: Amerika beni evimden kaçırdı, suçsuzum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Venezuela halkının yanındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Venezuela halkının yanındayız
İsrail ateşkese rağmen Lübnan’ı vurdu
İsrail ateşkese rağmen Lübnan’ı vurdu
Meteoroloji ve AKOM uyardı! İstanbul ve çok sayıda ilimize kar şiddetli geliyor!
Meteoroloji ve AKOM uyardı! İstanbul ve çok sayıda ilimize kar şiddetli geliyor!
Galatasaray - Trabzonspor / Canlı anlatım
Galatasaray - Trabzonspor / Canlı anlatım
Özgür Özel’in Maduro çıkışı tartışma yarattı: Muhalefet mi, Batı’ya mesaj mı?
Özgür Özel’in Maduro çıkışı tartışma yarattı: Muhalefet mi, Batı’ya mesaj mı?
691 bin TL'ydi, 75 bin TL'ye geriledi! Kontenjan boş kaldı ücret yüzde 90 düştü
691 bin TL'ydi, 75 bin TL'ye geriledi! Kontenjan boş kaldı ücret yüzde 90 düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan makale yazdı: Savunmada yerlilik yüzde 80'e ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan makale yazdı: Savunmada yerlilik yüzde 80'e ulaştı
Şara'ya suikast iddiası: Suriye'den son dakika açıklaması!
Şara'ya suikast iddiası: Suriye'den son dakika açıklaması!
İstanbul’da mesai sonrası trafik yoğunluğu yüzde 71’e çıktı
İstanbul’da mesai sonrası trafik yoğunluğu yüzde 71’e çıktı
Gustavo Petro'dan Donald Trump'a: İstemediğim silahları tekrar kullanacağım
Gustavo Petro'dan Donald Trump'a: İstemediğim silahları tekrar kullanacağım