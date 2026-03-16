İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi açıkladı: Hürmüz Boğazı'nın açık olduğu ülkeler

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı'nın ABD-İsrail ve müttefikleri dışındaki ülkelere açık olduğunu yineledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Tahran'da Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünün düzenlediği basın toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin ABD-İsrail saldırganlığına karşı meşru savunma yaptığını ifade eden Erakçi, savaşın başında "koşulsuz teslimiyet" isteyen ABD'nin daha sonra ateşkes talep ettiğini belirterek, "Biz herhangi bir mesaj göndermedik ve ateşkes talebinde bulunmadık ancak bu savaş, düşmanların saldırganlığı bir daha düşünemeyeceği bir şekilde sona ermeli. Onlar zaten iyi bir ders aldılar. Karşılarında nasıl bir millet olduğunu anladılar. İran, kendini savunmakta tereddüt etmeyecek ve gerektiği sürece savaşa devam edecek." dedi.

Hürmüz Boğazı hakkında da konuşan Erakçi, "Bizim görüşümüze göre boğaz açık, ancak sadece düşmanlara ve müttefiklerine kapalı. Gururla direniş gösteriyoruz ve tereddüt etmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.