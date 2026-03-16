İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi açıkladı: Hürmüz Boğazı'nın açık olduğu ülkeler

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi açıkladı: Hürmüz Boğazı'nın açık olduğu ülkeler

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı'nın ABD-İsrail ve müttefikleri dışındaki ülkelere açık olduğunu yineledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Tahran'da Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünün düzenlediği basın toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin ABD-İsrail saldırganlığına karşı meşru savunma yaptığını ifade eden Erakçi, savaşın başında "koşulsuz teslimiyet" isteyen ABD'nin daha sonra ateşkes talep ettiğini belirterek, "Biz herhangi bir mesaj göndermedik ve ateşkes talebinde bulunmadık ancak bu savaş, düşmanların saldırganlığı bir daha düşünemeyeceği bir şekilde sona ermeli. Onlar zaten iyi bir ders aldılar. Karşılarında nasıl bir millet olduğunu anladılar. İran, kendini savunmakta tereddüt etmeyecek ve gerektiği sürece savaşa devam edecek." dedi.

Hürmüz Boğazı hakkında da konuşan Erakçi, "Bizim görüşümüze göre boğaz açık, ancak sadece düşmanlara ve müttefiklerine kapalı. Gururla direniş gösteriyoruz ve tereddüt etmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
ABD'nin olası Hürmüz koalisyonu! Bakın hangi ülkeler kabul etti hangileri reddetti NATO’dan Hürmüz Boğazı’nın güvenliğine ilişkin açıklama Trump, Hürmüz Boğazı için 7 ülkeyle görüşüyor! Trump, NATO müttefiklerini tehdit etti: Çok kötü bir gelecek bekliyor İran'a karşı askeri operasyona katılacak mı? Almanya kararını verdi
'Saç örme' videosu nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştı! Eski hemşire bakın nerede ortaya çıktı
Foto Galeri 'Saç örme' videosu nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştı! Eski hemşire bakın nerede ortaya çıktı Galeriye Gözat
Altında düşüş günü böyle kapattı! En çok işlem yapanlar belli oldu
Altında düşüş günü böyle kapattı! En çok işlem yapanlar belli oldu
Papa 14. Leo ve Filistin Devlet Başkanı Abbas telefonda Orta Doğu'daki krizi görüştü
Papa 14. Leo ve Filistin Devlet Başkanı Abbas telefonda Orta Doğu'daki krizi görüştü
Timur Cihantimur için istenen ceza belli oldu!
Timur Cihantimur için istenen ceza belli oldu!
İstanbul bayramda soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek
İstanbul bayramda soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek
Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
Eskişehir’de kaza yapan otomobil yayaların arasına daldı! Yaralılar var
Eskişehir’de kaza yapan otomobil yayaların arasına daldı! Yaralılar var
ABD'nin olası Hürmüz koalisyonu! Bakın hangi ülkeler kabul etti hangileri reddetti
ABD'nin olası Hürmüz koalisyonu! Bakın hangi ülkeler kabul etti hangileri reddetti
Karaman Valiliğinden İstiklal Marşı'nın iki kıtasının Arapça okunmasına ilişkin açıklama
Karaman Valiliğinden İstiklal Marşı'nın iki kıtasının Arapça okunmasına ilişkin açıklama
Antalya Büyükşehir Belediyesi 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davasına başlandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davasına başlandı
İspanya'dan İsrail'e Lübnan tepkisi: İnsanlık adına utanç verici
İspanya'dan İsrail'e Lübnan tepkisi: İnsanlık adına utanç verici
Arife Günü ve bayramda hava nasıl olacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğü tek tek açıkladı
Arife Günü ve bayramda hava nasıl olacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğü tek tek açıkladı
Almanya, Hürmüz Boğazı'nda uluslararası bir askeri operasyona katılmayacak
Almanya, Hürmüz Boğazı'nda uluslararası bir askeri operasyona katılmayacak