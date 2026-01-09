BIST 12.147
İran dini lideri Ali Hamaney'den protesto açıklaması: Ajanlara müsamaha gösterilmeyecek

İran genelinde süren protestolara ilişkin açıklama yapan İran Lideri Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef aldı. Hamaney, “Trump kendi ülkesindeki sorunlara baksın” derken, kamu malına zarar veren grupların dış güçleri memnun etmeye çalıştığını savundu ve “ajanlara müsamaha gösterilmeyecek” dedi.

İran’da son günlerde artan protestolara ilişkin konuşan 86 yaşındaki Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’a sert sözlerle yüklendi. Hamaney, “Trump kendi ülkesindeki sorunlara baksın” ifadelerini kullandı.

'Kamu malına zarar verenler dışarıyı memnun etmek i̇stiyor'

Konuşmasının devamında Hamaney, protestolar sırasında kamu malına zarar verildiğini belirterek, bu eylemlerin ABD’yi memnun etmeyi amaçlayan gruplarca yapıldığını iddia etti. İran lideri, söz konusu eylemleri “isyancı” olarak nitelendirdi.

'Ajanlara müsamaha yok' mesajı

Hamaney, ülkede faaliyet gösterdiğini öne sürdüğü ajanlar konusunda da net bir tutum sergiledi. “Ülkedeki ajanlara müsamaha göstermeyeceğiz” diyen Hamaney, güvenlik politikalarında sertleşme sinyali verdi.

