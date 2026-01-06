BIST 11.931
DOLAR 43,04
EURO 50,44
ALTIN 6.176,25
HABER /  DÜNYA

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan sözünü kesen dinleyiciyi Türkçe konuşarak uyardı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan sözünü kesen dinleyiciyi Türkçe konuşarak uyardı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, konuşması sırasında sık sık sözünü kesen bir dinleyiciye Türkçe konuşarak uyarıda bulundu.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İslami Şuraların Yeri ve Anayasa'da Halkın Katılımı Sempozyumu'nda konuştu.

Pezeşkiyan konuşması sırasında sürekli sözünü kesen bir dinleyiciye "Biz Türklerin kavliyle, adın koydun Reşit, birin dedin birini de işit" diyerek kendisini dinlemesi için nükteli bir uyarıda bulundu.

İran Cumhurbaşkanları zaman zaman hem konuşmalarında hem de şiirlerinde Türkçe ifadelere yer veriyor.

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da 2006'da Tebriz'i ziyareti sırasında Şehriyar'ın şiirini Azerbaycan Türkçesiyle okumuştu.

Ayrıca Pezeşkiyan da Tebriz Kültür Haftası'nın kapanış töreninde, Şehriyar ismiyle bilinen ünlü Türk şair Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi'nin, Azerbaycan Türkçesindeki "Haydar Baba'ya Selam" şiirini okumuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Selman ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara, telefonda görüştü
Selman ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara, telefonda görüştü
AB: Rodriguez'i meşru lider kabul etmiyoruz
AB: Rodriguez'i meşru lider kabul etmiyoruz
Havale ve EFT ücretlerine zam geldi!
Havale ve EFT ücretlerine zam geldi!
Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda 2 bin 700 litre kaçak alkol ele geçirildi
Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda 2 bin 700 litre kaçak alkol ele geçirildi
AFAD duyurdu! Çanakkale açıklarında deprem oldu
AFAD duyurdu! Çanakkale açıklarında deprem oldu
YPG Halep'te Suriye ordusuna saldırı düzenledi
YPG Halep'te Suriye ordusuna saldırı düzenledi
Ankara Emniyeti’nde ani görev değişikliği! O isim görevden alındı
Ankara Emniyeti’nde ani görev değişikliği! O isim görevden alındı
Chelsea'de yeni teknik direktör belli oldu
Chelsea'de yeni teknik direktör belli oldu
İsviçre'de, 40 kişinin öldüğü yangının çıktığı barın en son 2020'de denetlendiği belirtildi
İsviçre'de, 40 kişinin öldüğü yangının çıktığı barın en son 2020'de denetlendiği belirtildi
Yazar Akif Manaf 2025 Yılı International Peace Prize Ödülü’nü aldı
Yazar Akif Manaf 2025 Yılı International Peace Prize Ödülü’nü aldı
Şamil Tayyar'dan Özgür Özel iddiası: İlk seçimde adaya veda eder
Şamil Tayyar'dan Özgür Özel iddiası: İlk seçimde adaya veda eder
OMÜ'de görme engelliler için "Yapay Zeka Görme Engelli Asistanı" hizmete girdi
OMÜ'de görme engelliler için "Yapay Zeka Görme Engelli Asistanı" hizmete girdi