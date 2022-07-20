İran casusu savcı Davut Yılmaz, Avukat Nur Peker'i vurdurdu! Skandal Savcı'nın ekibinde hakim de var!
İSTANBUL Beşiktaş'ta avukat Nur Peker'e silahlı saldırının faili olarak tutuklanan Canip Kandemir ile olay yerinde gözcülük yaptığı öne sürülen firari sanık Barış Havuz'a dava açıldı. Sanıklar kendilerini 'İran Casusu' olduğu gerekçesiyle tutuklanan Savcı Davut Yılmaz'ın azmettirdiğini anlattı. HPeker ise, Savcı Yılmaz'ın çetesinin içinde halen görevde olan hakim de olduğunu iddia etti.
Avukat Nur Peker, İstanbul Beşiktaş'ta 20 Ocak'ta güvenlikli bir sitedeki evine girerken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırının tetikçisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Canip Kandemir ile olay yerinde gözcülük yaptığı öne sürülen firari sanık Barış Havuz'a İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.
Savcılık, Kandemir ve Havuz'un "silahla kasten yaralama", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 2,5 ile 7,5 yıl arasından hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Kim vurdu bu kadını?
Tutuklu sanık Canip Kandemir, mahkemede emlakçılık yaptığını, olayla ilgisi olmadığını, diğer sanıkları ve şüphelileri de tanımadığını iddia etti. Sanığın ifadelerine, silahlı saldırıya uğrayan Nur Peker'in avukatlığını yapan Funda Sadıkahmet'ten duruşma salonunda sert tepki geldi.
Avukat Funda Sadıkahmet, "Bu kadar somut delile rağmen sen vurmadıysan, suç ortağın yoksa, azmettireni de tanımıyorsan neden tutuklusun? Peki o zaman kim vurdu bu kadını" diye konuştu. Sadıkahmet, saldırıyı yapanların suç örgütü olduğunu ifade etti.