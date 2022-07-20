İran casusu savcı Davut Yılmaz, Avukat Nur Peker'i vurdurdu! Skandal Savcı'nın ekibinde hakim de var!

Avukat Funda Sadıkahmet, "Bu kadar somut delile rağmen sen vurmadıysan, suç ortağın yoksa, azmettireni de tanımıyorsan neden tutuklusun? Peki o zaman kim vurdu bu kadını" diye konuştu. Sadıkahmet, saldırıyı yapanların suç örgütü olduğunu ifade etti.