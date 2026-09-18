İran: ABD, İnsan Hakları Konseyinden çekilerek savaş suçundan kurtulamaz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD’nin BM İnsan Hakları Konseyinden çekilmesine ve İran’ın Minab ile Lamerd kentlerine yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin Minab kentindeki bir okula ve Lamerd’deki spor salonuna yönelik saldırılarının unutulmayacağını belirten Garibabadi, "Minab’da bir okul 168 çocuğun kanıyla boyandı, Lamerd’de bir spor salonu sivillerin katliam alanına çevrildi." ifadelerini kullandı.

Garibabadi, "artık herkesin" Minab ve Lamerd’de yaşananların "operasyonel bir hata değil açık bir savaş suçu olduğunu doğruladığını" savunarak, "Amerika, İnsan Hakları Konseyinden çekilerek sorumluluğundan kurtulamaz." dedi.

BM KOMİSYONUNUN RAPORUNU HATIRLATTI

BM İran Uluslararası Bağımsız Soruşturma Komisyonu da daha önce yayımladığı raporda, ABD’nin İran’daki saldırılarda savaş suçu işlediğine inanmak için makul gerekçeler bulunduğunu açıklamıştı.

Raporda Minab ve Lamerd saldırılarına ilişkin, "ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarının ardından, sivillerin ölümüne, yaralanmasına veya sivil nesnelerin zarar görmesine yol açan ayrım gözetmeksizin saldırı düzenlemenin yanı sıra aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 178 sivilin ölümüne yol açan iki ayrı hava saldırısında ABD'nin savaş suçu işlediğine inanmak için makul gerekçeler bulunduğunu tespit ettik." ifadeleri yer almıştı.

ABD, Şubat 2025’te Başkan Donald Trump’ın başkanlık kararnamesiyle BM İnsan Hakları Konseyinden çekilmişti. Trump, konsey dahil bazı BM kuruluş ve organlarının ABD’nin çıkarlarına aykırı hareket ettiğini belirtmişti.

MİNAB VE LAMERD SALDIRILARI

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ilk saatlerinde Hürmüzgan eyaletinin Minab kentindeki bir kız ilkokulu hedef alınmıştı.

Saldırıda çoğu çocuk 168 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmiş, saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği ve okulun 40 dakika arayla iki kez vurulduğu ortaya çıkmıştı.

ABD ordusunun aynı gün Fars eyaletine bağlı Lamerd kentindeki bir spor salonunu da hedef aldığı, bu saldırıda ise 21 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.