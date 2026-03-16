Irak'tan 72 saatlik karar: Uçuşlar perşembeye kadar durduruldu

ABD ve İsrail ortaklığıyla başlatılan İran savaşı sebebiyle bölgedeki askeri hareketlilik ve güvenlik riskleri hava trafiğini etkilemeye devam ediyor. Bu çerçevede Irak Sivil Havacılık Kurumu, ülke hava sahasının tüm sivil uçuşlara kapalı kalma süresini 72 saat daha uzattığını duyurdu.

Irak Sivil Havacılık Kurumu’ndan yapılan resmi açıklamaya göre, Irak hava sahası; tüm uçuşlara kapalı kalmaya devam edecek. ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan ve iki haftayı aşan savaş bölgeyi ateş çemberine çevirirken Irak; ülke hava sahasının tüm sivil uçuşlara kapalı kalma süresini 72 saat daha uzattığını duyurdu.

16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 12:00 itibarıyla yürürlüğe giren uzatma kararı, 19 Mart Perşembe günü saat 12:00’ye kadar geçerli olacak.

"İHTİYATİ TEDBİR" VURGUSU

Yetkililer, alınan bu kararın bölgedeki sıcak gelişmelere paralel olarak "geçici bir ihtiyati tedbir" niteliğinde olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada, hava sahasının durumunun güvenlik birimlerinin sürekli değerlendirmeleri doğrultusunda belirlendiği ve gelişmelerin seyrine göre kararın yeniden gözden geçirilebileceği ifade edildi.

28 ŞUBAT’TAN BU YANA UÇUŞ YAPILAMIYOR

Irak hava sahası, İran ile ABD ve İsrail arasında patlak veren savaş nedeniyle 28 Şubat’tan bu yana sivil trafiğe tamamen kapatılmış durumda.

Bölgedeki füze hareketliliği ve hava saldırıları riskine karşı alınan bu kararın, sivil havacılık güvenliğini koruma amacı taşıdığı altı çiziliyor.

