Irak'ta mağarada metan gazından şehit olanların sayısı 8'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki dağlık alanda bir mağarada arama-temizleme faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan asker sayısı 8'e yükseldi.

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Irak'ta Pençe-Kilit bölgesinde bir mağarada metan gazından etkilenen 19 asker'den 8'i şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesasından yapılan açıklamada "6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen üç kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı sekize yükselmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 2022’de şehit olan üsteğmenin cenazesini arama çalışmaları sırasında, teröristlerden temizlenmiş bir mağarada arama yapıldığı sırada 19 askerin metan gazına maruz kaldığını, hastaneye sevk edilen askerlerden beşinin şehit olduğunu açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yazılı açıklamasında "İlk tespitler, olayın mağara içerisinde doğal yollarla oluşan metan gazı nedeniyle meydana geldiğini göstermiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Metan gazı nedir?

Metan gazı, karbondioksitten (CO2) sonra atmosfere en çok salınan yanıcı ve patlayıcı bir sera gazı. Normal koşullarda zehirli olmayan metan gazı, yüksek konsantrasyonda boğucu gaz olabiliyor.