Irak'ta koronavirüs önlemleri eşliğinde Muharrem Matemi!

Irak'ın Kerbela kentinde şehit edilen Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşı, başkent Bağdat'ta düzenlenen matem töreniyle anıldı. Şii lider Ammar el-Hekim’in ev sahipliğinde düzenlenen törene, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske takıp sosyal mesafeye dikkat edilerek katılan Iraklılar, Kerbela şehitleri için okunan ağıtlara eşlik etti.