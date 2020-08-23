Irak'ta koronavirüs önlemleri eşliğinde Muharrem Matemi!
IRAK'ın Kerbela kentinde şehit edilen Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşı için matem töreni düzenlendi Törende korona önlemleri dikkat çekti.
Irak'ın Kerbela kentinde şehit edilen Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşı, başkent Bağdat'ta düzenlenen matem töreniyle anıldı. Şii lider Ammar el-Hekim’in ev sahipliğinde düzenlenen törene, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske takıp sosyal mesafeye dikkat edilerek katılan Iraklılar, Kerbela şehitleri için okunan ağıtlara eşlik etti.
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