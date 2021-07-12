Irak'ta koronavirüs hastanesinde yangın! Yaşamını yitirenlerin sayısı 36'ya yükseldi

Güney komşumuz Irak'ta Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölenlerin sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi.

Abone ol

Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Can kaybı 36'ya yükseldi

Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölenlerin sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ederken can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Sağlık bakanlığı'nın binasında da yangın çıkmıştı

Bağdat'ta gündüz saatlerinde Sağlık Bakanlığı binasının dördüncü katında da yangın çıkmıştı.