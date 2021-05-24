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Irak'ta çölün ortasındaki mucize Necef Denizi

Anadolu Ajansı
Irak'ta çölün ortasındaki mucize Necef Denizi

Irak'ın güney kentlerinden Necef'e bağlı büyük çöl alanında bulunan Necef Denizi, yıllardır ihmal edilmesine rağmen son dönemde yerli halkın ilgisini çekiyor. Bu mucize denizin ülkedeki güvenliğin sağlanması halinde ülke için önemli dini turizm merkezlerinden birisi olabileceği öngörülüyor.

Irak'ta çölün ortasındaki mucize Necef Denizi

Yaklaşık 336 kilometre uzunluğundaki Necef Denizi'nde su seviyesi, uzun bir dönem kuraklık sonrası son yıllardaki yağmurlar nedeniyle yükseldi.

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Irak'ta çölün ortasındaki mucize Necef Denizi

Burası, Necef ve çevre bölgelerden gelenlerin ziyaret edip vakit geçirdiği yerlerden birisi haline geldi.

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Irak'ta çölün ortasındaki mucize Necef Denizi

Çölün ortasındaki Necef Denizi'nde çeşitli kuş ve balık türleri bulunuyor.

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Irak'ta çölün ortasındaki mucize Necef Denizi

Buradaki balıkçılar, her gün deniz kenarına tezgah kuruyor ve oltayı atmak için gün batımını bekliyor.

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