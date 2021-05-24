Irak'ta çölün ortasındaki mucize Necef Denizi
Irak'ın güney kentlerinden Necef'e bağlı büyük çöl alanında bulunan Necef Denizi, yıllardır ihmal edilmesine rağmen son dönemde yerli halkın ilgisini çekiyor. Bu mucize denizin ülkedeki güvenliğin sağlanması halinde ülke için önemli dini turizm merkezlerinden birisi olabileceği öngörülüyor.
Yaklaşık 336 kilometre uzunluğundaki Necef Denizi'nde su seviyesi, uzun bir dönem kuraklık sonrası son yıllardaki yağmurlar nedeniyle yükseldi.
151
Burası, Necef ve çevre bölgelerden gelenlerin ziyaret edip vakit geçirdiği yerlerden birisi haline geldi.
251
Çölün ortasındaki Necef Denizi'nde çeşitli kuş ve balık türleri bulunuyor.
351
Buradaki balıkçılar, her gün deniz kenarına tezgah kuruyor ve oltayı atmak için gün batımını bekliyor.
451