HABER /  DÜNYA

Iraklı milisler ABD Büyükelçiliği önünden çekilmeye başladı

Anadolu Ajansı

Irak'ta İran'a yakın Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin, "ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilin" çağrısına bir süre direnen milisler, bölgeden ayrılmaya başladı.

Çoğunluğunu Hizbullah Tugayları (Ketaib Hizbullah) milislerinin oluşturduğu gruplar, Haşdi Şabi örgütünden yapılan çağrıya bir süre sonra olumlu cevap verdi.

Iraklı milisler, kurdukları çadırları da dağıtarak bölgeden uzaklaştırdı.

Haşdi Şabi örgütü, taraftarlarına 'ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilmeleri' çağrısı yapmış ancak özellikle Hizbullah Tugayları taraftarları örgütün bu çağrısını reddederek alanda kalmakta ısrarcı davranmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Murat Kurum'dan flaş termik santral açıklaması
Giresun'da bir kadın ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi
Eşi için tartıştığı amcasının boğazını kesip, gözlerini oydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli görüştü
Picasso'nun 157 milyon lira değer biçilen tablosu kasten yırtıldı
AK Partili Ünal'dan İmamoğlu'na eleştiri: Cumhurbaşkanı gibi konuşuyor
ÖNCEKİ HABERLER
Sabunların iyi geldiği hastalıklar neler mango sabunu mantar hastalıklarına birebir!
Ahmet Davutoğlu TikTok'a üye oldu
Youtube'un en hızlı yükseleni Rafadan Tayfa oldu
Kulak ağrısına ne iyi gelir sıcak kompres uygulayın!
Karabükspor Başkanı Mehmet Yüksel: Burada organize bir suç var
Noterler bugün kaça kadar açık öğleden sonra tatil mi?
Yorumlar