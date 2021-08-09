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Irak'ın kuzeyine operasyon! 13 PKK'lı öldürüldü

Irak'ın kuzeyine operasyon! 13 PKK'lı öldürüldü

TSK tarafından düzenlenen Irak operasyonunda 13 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör örgütü PKK mensubu 13 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan harekatı bölgesinde 13 teröristin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu teröristlerin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

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