BIST 1.560
DOLAR 6,95
EURO 8,41
ALTIN 398,17
HABER /  DÜNYA

Irak'da çocuklarını Dicle Nehri'ne atmıştı! O anneye iki kez idam cezası verildi

İhlas Haber Ajansı

IRAK'ta bir 'anne', 2 çocuğunu köprüden Dicle Nehri'ne atmış, görüntüler ülkeyi ayağa kaldırmıştı. Mahkeme, o anne hakkında iki kez idam cezası verdi.

Abone ol

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Ekim 2020’de 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atarak öldüren cani annenin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, anneyi kasten öldürme suçundan iki kez idam cezasına çarptırdı.

Eşinden boşanan ve çocuklarının velayetlerini kaybeden anne, 1 ve 3 yaşlarındaki iki çocuğunu el-Eimme Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne atmıştı.

Gözaltına alınan anne ifadesinde çocuklarının velayetinin babalarına verildiğini belirterek, “Babalarının benim neler hissettiğimi anlaması için çocukları nehre attım” demişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da 'Rüya evlilik' Kaan Bozkurt'un cinnetiyle bitti! Aşklarını böyle anlatmışlar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye sert sözler: PKK’nın yedek kulübesi olduklarının delilidir
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Bakan Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı
Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
Konya'da hortumla hamile eşini döverek öldürdü! Bakın ne ceza aldı
Altın fiyatları dibi gördü teknik uzman Şatıroğlu yükseliş trendi için iki neden açıkladı
Trabzon'da vakalar patladı ek tedbirler devreye girdi! Sınırlama geldi
Mostafa Mohamed radarda! İngiliz devi gözlemci gönderiyor
Gaziantep'ten acı haber geldi! 14 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!
Manavgat'ta kontağı çevirdi otomobil alev aldı
Yorumlar