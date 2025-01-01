İRA, ETA, FARC ve inşallah PKK

Bebek katili Öcalan nezdinde ilerleyen projenin tek bir hedefi var, 40 yıldır Suriye kaynaklı PKK terörünün sonlandırılması.

Bu projenin baş mimarı Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan başarılı bir çalışma dahilinde Türkiye’de kurulan, Irak’ta palazlanan, damarları Türkiye, Suriye ve İran’a uzanan PKK terör örgütünün tasfiye sürecini başlatmış olacaktır.

Bu süreç başarıyla noktalanırsa İRA, ETA ve FARC’dan sonra dünyada yeni bir yapı olacaktır.

İngiltere İRA’yla 25 yıl kucak kucağa yaşadı, mücadele etti. Cumhuriyetçi İrlanda Ordusu yani İRA 3200 kişiyi öldürdü. İngiltere’ye kan kusturdu. İngiltere’nin İrlanda’yı işgaliyle başlayan süreç büyük ada küçük adayı yuttu. Yeni sömürgeye adaya İngiltere’den Protestan göçmenler getirdiler. Oysa adanın yerli halkı Katolikti. Protestanlarla Katolikler arasında din savaşı başladı. İrlanda da Protestanlar karşısında ezilen Katolikler gizli örgütler kurdu ve İRA doğdu. İRA yıllarca ABD’nden gelen maddi destekle ayakta kaldı. Yıllar sonra İRA ateşkes ilan etti.

Neden mi?

Bu ateşkesin sebebi kamuoyu baskısı, halktaki bıkkınlık ve yıpranmışlıktı.

İngiliz hükümeti İRA’nın siyasi koluyla çözüm için konuşmaya başladı. Ama silahlı askeri mücadeleye devam etti.

Demokratik yollarla terörü yok etmeye çalıştılar. Yasakları ve sert tedbirleri kaldırdı.

Teröre destek olan yabancı ülkelerin çıkarlarını kendi çıkarlarıyla buluşturup örgüt üzerinde baskı kurdu.

Bütün bunları yaparken Diplomasinin gereklerini en iyi şekilde kullandı.

Tasfiye etmeyi başardı.

İspanya’da ETA sorununu benzer yöntemle çözdü.

Eğer ki bizde Türkiye olarak bunu başarırsak ABD’ye, Almanya’ya, İran’a, Rusya’ya, İngiltere’ye ve balçık çukuruna dönen Ortadoğu hakikatine karşı başarmış olacağız.

1984 yılında üç beş çapulcu olarak görülen, sonrasında dış kaynaklardan aldığı ekonomik güçle büyüyen ve Türkiye’nin başına bela olan PKK’ya yönelik çözüm süreçleri pek çok defa devreye girdi. Terör bitsin, akan kan dursun analar ağlamasın diye

Fakat her defasında süreç sabote edildi.

Askeri vesayet aşılamadı,

FETÖ fark edilemedi,

Devletin içindeki ‘devlet’ baskın çıktı,

Güç savaşları durdurulamadı.

Lakin

O günkü Türkiye ile bu günkü Türkiye aynı Türkiye değil!

Sayın Devlet Bahçeli var,

Sayın Erdoğan’ın cesaretli duruşu var,

Türkiye dünya siyaset sahnesinde var,

Türkiye artık oyun kurucu bir ülke konumunda.

Ortadoğu eski Ortadoğu değil.

Suriye eski Suriye değil.

Sahada güç dengeleri var ve bu dengeler Türkiye’nin lehine değişti.

ABD Başkanı Trump bile “Suriye’nin anahtarı Türkiye’nin elinde” diyebiliyor. Türkiye’nin eli güçleniyor.

Türkiye zamanın ruhunu yakaladı. Türkiye İmralı ile görüşmede alış-veriş yapmıyor. Net ve güçlü bir duruşla;

Silah bırakılması,

PKK’nın tasfiye olması,

Demokratik ve barışçı yöntemlerle, Terörle mücadele açısından yeni bir model oluşturmaktadır.

‘Öcalan muhatap alınmamalı’ diyenler var.

Haklılar…

Fakat PKK’nın kurucusu ve lideri o,

Kurmuş olduğu örgüte silah bırakmalarının gerekliliğini ve gerekçelerinin en iyi o anlatabilir.

Çünkü örgüt içindeki yapıyı ve örgütün zihinsel kodlarını o çözebilir.