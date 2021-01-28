Ipsos Araştırma'dan çarpıcı 'ekonomi' anketi! Daha yakıcı bir sorun olmaya başladı
Ipsos Araştırma'nın yaptığı araştırmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Buna göre, her 3 kişiden 1’i ekonominin kötüleşmesini bekliyor, 4 kişiden 3’üne göre de enflasyon artacak.
Ipsos’un araştırmasına göre Türkiye'de 65 yaş üstünün hayattan beklentisi gençlerden yüksek. Ülkenin mevcut halinden memnun olanların oranı 65 yaş üstünde yüzde 35 iken bu oran 18-24 yaş aralığında yüzde 20’ye iniyor.
Ipsos'un her yeni yıla başlarken tekrarladığı Türkiye Barometresi araştırmasında ayrıca her üç kişiden biri, “ekonomi daha kötüye gider” diyor. Her dört kişiden üçü ise enflasyonun artacağını düşünüyor.
Ipsos'un araştırması; gençlerin umutsuz olduğunu, diğer yaş gruplarına kıyasla beklentilerinin daha düşük olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre ne kadar gençsen beklentin de o kadar düşük.
Ülkenin mevcut durumundan memnun olanların oranı 65 yaş üstünde yüzde 35 iken bu oran 25-34 yaş aralığında yüzde 25’e, 18-24 yaş aralığında ise yüzde 20’ye iniyor.