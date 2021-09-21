iPhone kullanıcıları dikkat! iOS 15 yenilikleri şaşırttı işte güncelleme alacak ve almayacak modeller

1- FaceTime

- Uzamsal ses, Grup FaceTime aramalarında kişilerin sesinin ekranda bulundukları yönden geliyormuş gibi duyulmasını sağlar (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve daha yenisi)



- Ses İzolasyonu, sesinizin çok net duyulması için arka plandaki gürültüleri engeller (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve daha yenisi)