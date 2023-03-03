İphone kullananlar dikkat! Apple'dan dev zam kararı: Güncel fiyatlar açıklandı

Söz konusu notta, "Şu anda geçerli olan garanti kapsamı dışında pil servisi ücreti şubat 2023’ün sonuna kadar geçerli olmaya devam edecektir. 1 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere garanti kapsamı dışında pil servisi ücreti iPhone 14’ten önceki tüm iPhone modelleri için 540 artırılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.