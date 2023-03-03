İphone kullananlar dikkat! Apple'dan dev zam kararı: Güncel fiyatlar açıklandı
Teknoloji devi Apple, iPhone modellerinin pil değişim ücretine zam yaptı. Şirket, daha öncesinde de belirttiği gibi garanti dışı pil servis ücretini artırma kararı aldı. Geçtiğimiz aylarda iPhone Onarımı ve Servisi sayfasına bir not ekleyen şirket, bu notta pil servisi ücretlerinin 1 Mart 2023'ten itibaren artırılacağını açıklamıştı. O beklenen zamlar geldi ve işte güncel iPhone pil değişim ücretleri...
iPhone 14 serisinin dışındaki iPhone modellerinin garanti dışı pil servis ücretine zam geldiği açıklandı.
Şirket, iPhone Onarımı ve Servisi sayfasına bir not ekleyip, pil servisi ücretlerinin 1 Mart’tan itibaren artırılacağını bildirmişti.
Söz konusu notta, "Şu anda geçerli olan garanti kapsamı dışında pil servisi ücreti şubat 2023’ün sonuna kadar geçerli olmaya devam edecektir. 1 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere garanti kapsamı dışında pil servisi ücreti iPhone 14’ten önceki tüm iPhone modelleri için 540 artırılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.
İşte güncel iPhone Pil Değişim Ücretleri;