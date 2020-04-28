İphone koronadan fena etkilendi! Erteleme kararı aldılar
Corona virüs salgını Apple’ın oyun planını da etkilemişe benziyor. WSJ’de yer alan habere göre şirket iPhone üretimini erteleme kararı aldı.
Dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan corona virüs (COVID-19) insan sağlığını etkilediği kadar küresel ekonomiye de zarar veriyor. Salgın nedeniyle pek çok şirketin planları alt üst olmuş durumda.
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Görünen o ki salgından olumsuz etkilenen şirketlerden birisi de Apple. WSJ’da yer alan habere göre ABD merkezli teknoloji şirketi salgın nedeniyle 2020 model iPhone’ların üretimini ertelemeye hazırlanıyor.
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Aynı habere göre corona virüs salgınının küresel tedarik zincirini etkilemesi nedeniyle şirket iPhone 12 adını alması beklenen serisinin üretimine biraz geç başlayacak.
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Apple’ın eylül ayında yapmasına kesin gözüyle bakılan lansmanın ertelenip ertelenmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil.
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