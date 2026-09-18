iPhone 18 Pro Türkiye’de raflardaki yerini aldı! İşte cep yakan yeni fiyatlar
Ön sipariş döneminin ardından mağazalardaki raflarda yerini alan Apple'ın amiral gemisi iPhone 18 Pro ve Pro Max serisi, Türkiye'de satışa sunuldu. Gücünü A20 Pro çipten alan yeni modeller gelişmiş kamera yetenekleri ve artırılmış pil performansıyla teknoloji severlerin karşısına çıkıyor. Bakın Türkiye fiyatları ne kadar...
Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı ve 12 Eylül'de ön siparişe açılan yeni iPhone 18 Pro serisi, Türkiye dahil 65'i aşkın ülkede raflardaki yerini aldı. Siyah, gümüş, buzul ve burgonya olmak üzere dört farklı renk alternatifiyle kullanıcılarla buluşan iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri, şık tasarımları ve geniş renk yelpazesiyle dikkat çekiyor.
İşte cep yakan Türkiye fiyatları...
iPHONE 18 PRO TÜRKİYE FİYATLARI
Yeni serinin Türkiye fiyatları depolama kapasitesine göre değişiyor.
iPhone 18 Pro:
256 GB: 137 bin 999 TL
512 GB: 154 bin 999 TL
1 TB: 188 bin 999 TL
2 TB: 243 bin 999 TL
iPhone 18 Pro Max:
256 GB: 149 bin 999 TL
512 GB: 166 bin 999 TL
1 TB: 200 bin 999 TL
2 TB: 255 bin 999 TL
YENİ iPHONE'LARDA DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLER
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerine Apple'ın yeni nesil A20 Pro çipi güç veriyor. Modellerde sırasıyla 6,3 inç ve 6,9 inç Super Retina XDR OLED ekran yer alıyor.
120 Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızı sunan ProMotion teknolojisi bulunan cihazlarda, kamera tarafında üçlü 48 megapiksel Pro Fusion kamera sistemi dikkat çekiyor.
Serinin öne çıkan yeniliklerinden biri ise ana kameradaki değişken diyafram özelliği oldu. Kamera sistemi farklı ışık koşullarına göre daha gelişmiş çekim deneyimi sunmayı hedefliyor.
PİL PERFORMANSIYLA DA ÖNE ÇIKIYOR
Apple'ın açıklamalarına göre iPhone 18 Pro modeli 34 saate kadar, iPhone 18 Pro Max modeli ise 43 saate kadar video oynatma süresi sunuyor.
Yeni modeller iOS 27 işletim sistemiyle satışa çıktı.