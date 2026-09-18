iPhone 18 Pro Türkiye’de raflardaki yerini aldı! İşte cep yakan yeni fiyatlar

Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı ve 12 Eylül'de ön siparişe açılan yeni iPhone 18 Pro serisi, Türkiye dahil 65'i aşkın ülkede raflardaki yerini aldı. Siyah, gümüş, buzul ve burgonya olmak üzere dört farklı renk alternatifiyle kullanıcılarla buluşan iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri, şık tasarımları ve geniş renk yelpazesiyle dikkat çekiyor.

İşte cep yakan Türkiye fiyatları...