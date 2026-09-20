iPhone 18 alanlar dikkat! Zorunlu kasko tuzağına bakanlıktan hamle

"BAŞKA BİR MALIN ALINMASI ŞARTINA BAĞLANAMAZ"

Kaplan, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'daki ilgili hükmü hatırlatarak, "Bir mal veya hizmetin satışı başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlanamaz" ifadesine yer verdi.