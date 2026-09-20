iPhone 18 alanlar dikkat! Zorunlu kasko tuzağına bakanlıktan hamle
iPhone 18 almak isteyen vatandaşlar dikkat! Bazı teknoloji marketlerinde karşılaşılan satış uygulaması şaşkınlık yarattı. Telefon satışında kasko şartı koşan mağazalar için şikayetler büyürken, Ticaret Bakanlığı tartışmalı uygulamayla ilgili harekete geçti.
iPhone 18 almak isteyen tüketiciler, bazı teknoloji marketlerinde karşılaştıkları satış uygulamasıyla şaşkına döndü. Telefonun yanında kasko şartı koşulduğu yönündeki şikayetler büyürken, Ticaret Bakanlığı tartışmalı uygulamayla ilgili inceleme başlattı.
Apple’ın yeni modeli iPhone 18’i satın almak isteyen tüketiciler, bazı teknoloji marketlerinde karşılaştıkları satış uygulaması nedeniyle şaşkınlık yaşadı. Telefonun yalnızca ek kasko veya sigorta paketiyle birlikte satıldığı yönündeki şikayetler sosyal medyada gündem olurken, Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı.
TÜKETİCİLERDEN ZORUNLU KASKO TEPKİSİ
İddiaya göre bazı teknoloji mağazalarında iPhone 18 satın almak isteyen müşterilere, cihazla birlikte kasko yaptırmaları gerektiği belirtildi. Telefonu tek başına almak isteyen tüketicilerin ise satış işlemlerini tamamlayamadığı öne sürüldü.
Söz konusu uygulamaya tepki gösteren tüketiciler, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda "Kasko yaptırmayana iPhone 18 satılmıyor" şeklindeki iddiaları gündeme taşıdı.
TİCARET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ
Şikayetlerin artmasının ardından Ticaret Bakanlığı konuyu incelemeye aldı. Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iddiaların odağındaki iş yeriyle ilgili denetim gerçekleştirileceğini duyurdu.
Kaplan, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuata dikkat çekerek, haksız ticari uygulamalara karşı gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.
"BAŞKA BİR MALIN ALINMASI ŞARTINA BAĞLANAMAZ"
Kaplan, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'daki ilgili hükmü hatırlatarak, "Bir mal veya hizmetin satışı başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlanamaz" ifadesine yer verdi.
Açıklamada, söz konusu iş yeri hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından denetim yapılacağı ve inceleme sonucunda mevzuata aykırı bir durum tespit edilmesi halinde gerekli yaptırımların uygulanacağı belirtildi.
Bakanlık, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması ve haksız ticari uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.