iPhone 13'ün fiyatını duyan inanamadı! Twitter yıkıldı: Torunumu satıp alacağım
ABD'li teknoloji devi Apple, dün gece iPhone 13'lerin tanıtımını gerçekleştirdi. Meraklıları tarafından heyecanla takip edilen yayın sonrası ortaya çıkan fiyatlar sosyal medyayı karıştırdı.
Apple etkinliği Türkiye'de saat 20.00'de canlı olarak başladı. Hem Apple TV hem de Apple.com üzerinden canlı olarak izlenebilen etkinlik YouTube üzerinden de takip edildi.
Her yıl eylül ayının ikinci haftası etkinlik düzenleyen ve bu etkinlikte yeni iPhone modellerini tanıtan Apple, bu etkinlikte de dikkat çeken hamlesini yaptı.
Bu kapsamda geçen yıl gecikmeli olarak tanıtılan iPhone 12’lerin aksine iPhone 13 ailesi görücüye çıktı.
Apple’ın yeni iPhone serisi iPhone 13’ü tanıtmasıyla birlikte gözler iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max’in Türkiye fiyatlarına çevrildi.