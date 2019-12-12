İpekyol 2020 gece elbisesi koleksiyon

Pilise ve katman oyunlarıyla harekete geçen etekler, dantel detaylarla hacimli bir görünüm sunuyor. Bu parçanın metalik renkte bir bluzla harmanlanması ise rutine kısa bir mola vererek illüzyon etkisi yaratıyor. Güpür ve dantel ile fark yaratmaya hazır maxi boy ve midi boy elbiseler ise feminen bel hattını ortaya çıkaracak saten kemer ve fular görünümlü satenlerle önden bağlanarak kışlık görünümünüze heyecanlı bir dokunuş katıyor.