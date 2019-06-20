İpek Tuzcuoğlu Nişantaşı'nda alışverişte görüntülendi! Verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı
Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen İpek Tuzcuoğlu, Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Tuzcuoğlu'nun verdiği kilolar ise dikkat çekti.
Ekranlarda uzun zamandır göremediğimiz İpek Tuzcuoğlu, Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Görüntüsüyle yıllara meydan okuyan başarılı oyuncu, verdiği kilolarıyla adeta eridi. Gazetecileri karşısında gören Tuzcuoğlu, menajeri ile buluşmak için geldiğini söyledi.
Menajeri Engin Esen ile görüşmek için Nişantaşı'na geldiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Artık sakin bir hayat sürdürüyorum. O yüzden pek beni görmüyorsunuz. Çok nadir geliyorum Nişantaşı gibi yerlere" dedi.
47 yaşındaki ünlü oyuncunun verdiği kilolar dikkatlerden kaçmazken, fit vücudu ile daha da genç görünen İpek Tuzcuoğlu'nun menajeri ile görüşmesi akıllara yeniden ekranlara dönecek mi sorusunu getirdi.
İpek Tuzcuoğlu, 11 Kasım 1971 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Üç yaşından itibaren 10 yıl boyunca İzmir'de Aynur Ressamoğlu Bale Stüdyosu'na gitti. Küçükken balerin olmak isteyen İpek Tuzcuoğlu, 16 yaşında İzmir Devlet Tiyatrosu'nda "Boy Friend" adlı müzikalde dansçı kadrosuna alındı. İzmir Karşıyaka Lisesinden mezun oldu. Ardından da Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü bitirdi.