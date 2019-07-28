İpek Tanrıyar sahneye saçına bağ yaprağı takarak çıktı!

İpek Tanrıyar sahneye saçına bağ yaprağı takarak çıktı!

Ünlü manken İpek Tanrıyar Evler, Tokat’ın Erbaa ilçesinde düzenlenen festivalde sunuculuk yaptığı sahneye saçına taktığı asma bağ yaprağı ile çıkarak herkesi şaşırttı.

İpek Tanrıyar sahneye saçına bağ yaprağı takarak çıktı! - Sayfa 1

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 21.si düzenlenen Uluslararası Geleneksel ve Kültürel Erbaa Yaprak Festivali renkli görüntülere sahne oluyor. 7 ülkeden folklor ekiplerinin katıldığı festivalde sunuculuk yapan ünlü manken İpek Tanrıyar Evler, alışılmışın dışında bir saç modeli ile çıktı.

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İpek Tanrıyar sahneye saçına bağ yaprağı takarak çıktı! - Sayfa 2

Bağ yaprağını baş tacı yaparak farklı bir model ortaya çıkaran ünlü manken, alkış topladı. Sosyal medya hesabında Tanrıyar, saçına taktığı bağ yaprakları için  ‘Hep dolma yapacak değiliz ya’ başlığı altında şu açıklamayı yaptı:

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İpek Tanrıyar sahneye saçına bağ yaprağı takarak çıktı! - Sayfa 3

“Erbaa’da yaprak festivalinde görevlilerden saçıma takmak için yaprak istedim. Çünkü ülkemiz için önemli bir değer. Buradaki yaprakları dünyaya tanıtmamız gerekiyor. 

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İpek Tanrıyar sahneye saçına bağ yaprağı takarak çıktı! - Sayfa 4

Bu festivalleri kaynaşmaktan ziyade bunun için gerçekleştiriyoruz. Onun için bu özenle yetiştirilen yaprakları da ben gururla başımın tacı ederim diye düşündüm. Onlara saçıma takarak sahneye çıktım.''

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