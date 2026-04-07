İpek Filiz Yazıcı yeni bir aşka yelken açtı iddiası! İhsan Taha Torğut ile birlikte mi?
Geçtiğimiz yıl şarkıcı Ufuk Beydemir'den boşanan oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü. Yazıcı, hakkında çıkan aşk iddialarına yanıt verdi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yapımını BKM'nin üstlendiği, Ecem Erkek'in yazıp oynadığı, Meltem Bozoflu'nun yönettiği tek kişilik şarkılı oyun 'Kara Kız'ın prömiyeri Beşiktaş Kültür Merkezi'de gerçekleşti.
Oyunu izlemeye gelenler arasında yer alan Aylin Kontente, "Çok heyecanlıyız, ekip zaten bizim ekip yönetmeni de bizim 'Güldür Güldür Show'umuzun yönetmeni. 'Kara Kız' da Ecem'in çocukluğundan da bahsediyor. Heyecanlıyız, merakla bekliyoruz" dedi.
"MERAKLA BEKLİYORUM"
İpek Filiz Yazıcı da "Çok heyecanlıyım. Ecem'in oyunculuğunu çok merak ederim. Nasıl bir performans sergileyecek merakla bekliyorum" ifadelerini kullandı. Kendisinin de yakında bir tiyatro oyunu olacağından bahseden Yazıcı, ilk tiyatro oyunu için heyecanını dile getirdi. Demirhan Demircioğlu'yla aynı sahneyi paylaşacağını ve provaların harika geçtiğini belirtti.
Son dönemlerde spora ağırlık verdiğini söyleyen oyuncu, "Yavaş yavaş sağlıklı hayata geri dönüş yaptım. Dün 10 kilometre koştum. Benim için çok güzel bir şey" dedi.