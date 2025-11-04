İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile boşamasının ardından ilk kez görüntülendi! Aldığı kilolar herkesi şaşırttı
Şarkıcı Ufuk Beydemir'den yeni boşanan oyuncu İpek Filiz Yazıcı son günlerde özel hayatıyla çok konuşuluyordu. Boşanmanın ardından ilk defa katıldığı bir davette ortaya çıkan oyuncu aldığı kilolarla dikkat çekti. İpek Filiz Yazıcı spora başlayacağını söyledi. Bakın nasıl görüntülendi...
2022'de Roma'da şarkıcı sevgilisi Ufuk Beydemir ile evlenen İpek Filiz Yazıcı, geçtiğimiz günlerde boşandıklarını duyurdu. Sürpriz boşanmanın ardından ilk defa katıldığı bir davette görüntülenen ünlü oyuncu Yazıcı, aldığı kilolarla herkesin dikkatini çekti. Kilo aldığının kendisi de farkında ki, bakın ne söyledi...
İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir, boşanma haberleri sonrası ortak açıklamada şunları söyledi:
"Bir süredir gelen sorular üzerine bu açıklamayı yapmak istedik. Evet, haberler doğru. Geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık. Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz.
Bu yüzden birbirimize, geçirdiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz. İkimiz için de her şeyin daha da güzel olması temennisiyle..."