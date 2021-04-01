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İntizar ve Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in mahremini yaymıştı cezası kesildi

İntizar ve Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in mahremini yaymıştı cezası kesildi

2018 yılında şarkıcı İntizar ile Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik'in uygunsuz, mahrem görüntülerini paylaşan kişinin cezası belli oldu.

İntizar ve Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in mahremini yaymıştı cezası kesildi

Mustafa Ceceli ve Sinem Gedik'in boşanma aşamasında bir skandal patlamış ve Gedik'in şarkıcı İntizar ile uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 

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İntizar ve Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in mahremini yaymıştı cezası kesildi

İntizar ile Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik, avukatları Emek Emre aracılığıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak uygunsuz ve mahrem görüntülerinin ifşa edildiğini iddia etmiş, Mustafa Ceceli ile teknik servis müdürü Alper Güzel'den şikayetçi olmuştu. 

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İntizar ve Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in mahremini yaymıştı cezası kesildi

Savcılık, Mustafa Ceceli'ye delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verdi. Evin güvenlik kamera sistemleriyle ilgilenen teknik servis müdürü Alper Güzel’in ise belirlenmeyen zamanlarda kamera ve internet dolaşımındaki aksaklık nedeniyle Sinem Gedik’in daveti üzerine eve geldiği, medyaya servis edilen İntizar Aslan ile Sinem Gedik’e ait görüntülerin, söz konusu evin misafir odasında kayda alındığı tespit edildi.

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İntizar ve Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in mahremini yaymıştı cezası kesildi

Savcılık tarafından yapılan incelemede, uygunsuz görüntülerin Mustafa Ceceli'ye Rusya tabanlı bir internet sitesine ait e-posta adresinden Alper Güzel tarafından gönderildiği tespit edildi.

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