İntihar vakalarının sorumlusu tutulmuştu! Murat Kekilli'den yıllar sonra gelen itiraf!
2000'li yıllarda çıkardığı 'Bu Akşam Ölürüm Beni Kimse Tutamaz' şarkısından sonra intihar olaylarından sorumlu tutulan Murat Kekilli'den yıllar sonra şok bir itiraf geldi.
1999 yılında çıkardığı "Bu Akşam Ölürüm" albümü ve aynı isimli şarkıyla büyük patlama yapan Murat Kekilli, o dönem yaşadığı büyük sıkıntılar hakkında konuştu. Şarkıdan sonra ortadan kaybolan ve müziğe 14 yıl ara veren Kekilli yaşadığı zorlu süreci anlattı.
Posta'ya konuşan sevilen şarkıcı, ara ara konserlere devam ettiğini ve yakında ekranda da göreceğimiz diziyle sevenlerinin karşısına çıkacağı müjdesini verdi.
Hayatımıza 'Bu Akşam Ölürüm' şarkısıyla giren Murat Kekilli, o dönem neden ortadan kaybolduğunu ve yaşadığı büyük sıkıntıları şöyle anlattı:
"O süreçte 'Bu Akşam Ölürüm' şarkımdan dolayı intiharlar alıp başını gitmişti. İnsanların bireysel yaptığı şeyler için beni sorumlu tutanlar oldu. Banka soyan iki çocuğa "Neden yaptınız?" dediklerinde "Murat Kekilli'nin şarkısını dinleyip yaptık" dediler.