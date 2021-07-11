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İntihar öncesi rest mi çekti? 'Ağzını açıp söyleyemezdi' deyip Bülent Ersoy konuştu İlyas Tetik'in ölümü

İntihar öncesi rest mi çekti? 'Ağzını açıp söyleyemezdi' deyip Bülent Ersoy konuştu İlyas Tetik'in ölümü

İntihar eden keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik ile ilgili Bülent Ersoy'dan açıklama geldi.

İntihar öncesi rest mi çekti? 'Ağzını açıp söyleyemezdi' deyip Bülent Ersoy konuştu İlyas Tetik'in ölümü

Bülent Ersoy, önceki gün Pendik'teki bir açılışa katıldı. Elbisesini gösterişli pırlantalarıyla tamamladığı görülen Ersoy'un lüks marka çantası da dikkatlerden kaçmadı. 

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İntihar öncesi rest mi çekti? 'Ağzını açıp söyleyemezdi' deyip Bülent Ersoy konuştu İlyas Tetik'in ölümü

Şarkıcının çantasının dünyada sadece iki adet olduğu ve bir diğerinin ise Amerikalı şarkıcı Nicki Minaj'da yer aldığı öğrenildi.

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İntihar öncesi rest mi çekti? 'Ağzını açıp söyleyemezdi' deyip Bülent Ersoy konuştu İlyas Tetik'in ölümü

Öte yandan Pendik’te Diva’yi görmek isteyen vatandaşlar, trafiği saatlerce kilitledi.

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İntihar öncesi rest mi çekti? 'Ağzını açıp söyleyemezdi' deyip Bülent Ersoy konuştu İlyas Tetik'in ölümü

Bülent Ersoy, açılışın ardından muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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