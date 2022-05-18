İntihar ettiği sanılıyordu 11 aylık düğüm çözüldü! Katili en yakını çıktı

Geçen yıl 20 Haziran günü Gökhan Altay’ın Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Denk Sokak'taki evinde cesedi bulundu. İlk değerlendirmelere göre intihar ettiği ileri sürülen Altay’ın ölümü, olay yeri inceleme ekipleri tarafından şüpheli ölüm olarak belirlendi.