İntihar eden oğlunun ardından feryat eden anne yürekleri dağladı
ADANA'da 50 bin lira borcu yüzünden 8. kattan atlayarak intihar ettiği ileri sürülen gencin annesinin onu son bir kez görmek isteyip feryat etmesi herkesi ağlattı
Olay merkez Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evlendikten sonra
ayrılan Egemen Şahin, 50 bin lira borcu olduğu için bunalıma girdi. Şahin girdiği bunalımdan çıkamayarak 8. kattaki evinin yatak odasının penceresinden kendini boşluğa bırakarak beton zemine çakıldı.
Olayı gören komşuları hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Bu arada, anne Nazlı Şahin, oğlunun intihar ettiği yere gelerek, "Neden yaptın oğlum, beni nasıl yalnız bırakırsın değer miydi" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Anne Şahin oğlunu son bir kez görmek istedi.
Ancak çalışma yapan olay yeri inceleme polisleri anne Şahin'e izin vermedi. Annenin, uzun süre oğlunu görmek için feryat etmesi yürekleri dağladı.