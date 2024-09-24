İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı
İstanbul Sultanbeyli’de bir sitede yaşayan sosyal medya fenomeni Kübra Aykut evinin 5.katından atlayarak intihar etti. "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, çektiği videolarda kilo alamadığından şikâyet ediyordu. Aykut'un olaydan 5 saat önce de temizlik yaptığı görüntülerini paylaştığı ortaya çıktı. Fenomenin intihar etmeden önce geriye bir mektup bıraktığı da öğrenildi.
İstanbul'da olay, dün akşam saatlerinde Sultanbeyli'de, Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak'ta bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı binanın 5'nci katından düştü.
Site güvenliği tarafından durumun haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kübra Aykut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Aykut'un cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından morga kaldırıldı.
Aykut'un sosyal medyadan son yaptığı paylaşımda aşırı kilo kaybından şikayetçi olduğu açıklamasının yer aldığı görüntüleri paylaştığı ortaya çıktı. "Vitamin içtiğim için mi kilo alamıyorum. Bana yardımcı olun" diyen Aykut, "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapmıştı.