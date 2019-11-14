İntihar eden Ayşenur'un peşini bırakmadı Haluk Levent müjdeli haberi duyurdu

Anne Emine Sezer, üzüntüsünden dolayı konuşamazken, baba Mustafa Sezer ise adalete güvendiklerini aktardı. Baba Sezer, "Adalet istiyorum ve lütfen bu kanunları yapan kişilere medya aracılığıyla seslenmek istiyorum. Bu kararlar verilirken, ödül verilir gibi değil suçlunun hak ettiği gibi cezalar verilsin. Ben adalete güveniyorum" dedi.