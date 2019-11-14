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İntihar eden Ayşenur'un peşini bırakmadı Haluk Levent müjdeli haberi duyurdu

Küçüklükten beri kuzeninin cinsel tacizine uğradığı için intihar eden Ayşenur G.'nin bugün devam eden duruşmasına şarkıcı Haluk Levent de katıldı.

Alanya'da yaşayan Ayşenur G. isimli bir annenin mektup bırakarak intihar etmesinin ardından 14 yıl hapis cezasına çarptırılan amcasının oğlu Selahattin S. (30), yargıtay kararıyla tahliye edilmişti. Bugün gerçekleşen duruşmaya katılan Haluk Levent ise, kuzen hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını duyurdu.

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Duruşma öncesi Alanya Adliyesi önünde Ayşenur Güven'in annesi Emine baba Mustafa Sezer ile görüşen Haluk Levent, burada gazetecilere yaptığı açıklamada Ayşenur'un yanında olacağının sözünü verdiğini belirtti.

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Anne Emine Sezer, üzüntüsünden dolayı konuşamazken, baba Mustafa Sezer ise adalete güvendiklerini aktardı. Baba Sezer, "Adalet istiyorum ve lütfen bu kanunları yapan kişilere medya aracılığıyla seslenmek istiyorum. Bu kararlar verilirken, ödül verilir gibi değil suçlunun hak ettiği gibi cezalar verilsin. Ben adalete güveniyorum" dedi.

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Tutuklama kararı çıkarıldı: Duruşmanın ardından Haluk Levent, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Levent, "Kazandık!" diyerek şu ifadelere yer verdi:

"Mahkeme Yargıtay’ın bozma kararına direndi! Ve sanık Selahattin S. hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Ayşenur’un onuru hepimizin onurudur.. Mezarında rahat uyuyacak artık! Herkese teşekkürler!"

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