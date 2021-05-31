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İntibah reytingleri alt üst edecek! Fatmagül'ün Suçu Ne ve Aşk-ı Memnu'dan sonra bomba dizi

İntibah reytingleri alt üst edecek! Fatmagül'ün Suçu Ne ve Aşk-ı Memnu'dan sonra bomba dizi

Birçok başarılı dizinin yönetmeni Hilal Saral'dan ortalığı kasıp kavuracak yeni dizi geliyor.

İntibah reytingleri alt üst edecek! Fatmagül'ün Suçu Ne ve Aşk-ı Memnu'dan sonra bomba dizi

Aşk-ı Memnu, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kara Sevda, Kurt Seyit ve Şura, Kuzey Güney gibi Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran dizilerin yönetmen koltuğunda oturan 50 yaşındaki başarılı yönetmen yeni proje hazırlıklarına girişti. 

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İntibah reytingleri alt üst edecek! Fatmagül'ün Suçu Ne ve Aşk-ı Memnu'dan sonra bomba dizi

Yıllar sonra tekrar bölümleriyle reytingde zirveye yerleşen dizileriyle bilinen Saral'ın yeni projesinden ilk detaylar geldi. 

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İntibah reytingleri alt üst edecek! Fatmagül'ün Suçu Ne ve Aşk-ı Memnu'dan sonra bomba dizi

Daha önce Vedat Türkali'nin ve Halid Ziya Uşaklıgil'in romanlarından uyarlama dizilere imza atan Saral'ın yeni dizisinin roman uyarlaması olacağı ortaya çıktı. 

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İntibah reytingleri alt üst edecek! Fatmagül'ün Suçu Ne ve Aşk-ı Memnu'dan sonra bomba dizi

Yazar ve şair Namık Kemal'in 1876 yılında kaleme aldığı İntibah romanının günümüze uyarlanacağı öğrenildi.

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