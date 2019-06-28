İnternette cinsel ilişkiye giren kadın feci şekilde can verdi! Annesi isyan etti
İNGİLTERE'de meydana gelen korkunç olayda sırf para kazanmak için sanal olarak cinsel ilişkiye giren 21 yaşındaki bir genç kadın, kendini boğarak öldürdü.
45 yaşındaki Jerome Dangar isimli bir adam ile internet üzerinde ilişkiye girdiği esnada kendisini boğarak öldüren Hope Barden, bir anda dünyanın gündemine oturdu. Genç kızın cesedi, 15 Mart’ta ev arkadaşı tarafından bulundu.
Yaşanan olayın sebebinin ise Dangar'ın istekleri olduğu öne sürüldü. Dangar, webcam'in önünde duran genç kızdan fantezi olarak kendisini boğmasını istedi, bunun için de genç kadına para ödedi. Yetkililer, Dangar'ın Barden'ın tehlikede olduğunu fark etmesine karşın acil servis ekiplerine haber vermediğini ifade etti.
Polis, üç ay süren ilişkilerinde Dangar'ın Barden'dan tehlikeli cinsel davranışlar sergilemeye teşvik ettiğini açıkladı.
Hapisle cezalandırıldı: Dangar isimli sapkın, aşırı pornografik görüntüler elde etmekten mahkum edildi ve soruşturma devam ederken 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.