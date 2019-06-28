İnternette cinsel ilişkiye giren kadın feci şekilde can verdi! Annesi isyan etti

Yaşanan olayın sebebinin ise Dangar'ın istekleri olduğu öne sürüldü. Dangar, webcam'in önünde duran genç kızdan fantezi olarak kendisini boğmasını istedi, bunun için de genç kadına para ödedi. Yetkililer, Dangar'ın Barden'ın tehlikede olduğunu fark etmesine karşın acil servis ekiplerine haber vermediğini ifade etti.