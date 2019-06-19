İnternethaber Youtube kanalı ile söz sende

İnternethaber Youtube kanalı ile söz artık sende. Her görüşe açık olan bu kanal, sizlerin sesi, soluğu, çığlığı olacak.

İnternethaber Youtube kanalı, sesini duyuramayanların yeni adresi oluyor. Gündeme, hayata, topluma dair ne söylemek istiyorsanız, sizin hislerinize İnternethaber Youtube tercüman olacak.

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