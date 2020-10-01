İnternet yok diye şikayet etmedi Antalya'da muhtar uzaktan eğitim için kolları sıvadı
ANTALYA'da muhtar Yahya Küçükballı, mahallesindeki öğrencilerin uzaktan eğitime katılabilmesi için harekete geçti. Telefonun bile zor çektiği mahallenin 5 ayrı noktasına 20 bin lira maliyetle çanak kurdurtan muhtar, öğrencilerden teşekkür aldı.
Telefon şebekelerinin bile çoğu zaman çekmediği Gazipaşa ilçesine bağlı Güney Mahallesine internet getirmek için muhtar Yahya Küçükballı, özel bir firma ile anlaştı. 20 bin lira masraf ederek mahallenin farklı noktalarına 5 adet çanak kurduran Muhtar, mahallesinin önemli bir kısmına internet getirebildi. Muhtar Küçükballı, bununla da yetinmeyerek mahalle konağına internet bağlatarak konağı öğrencilerin hizmetine sundu.
Küçükballı’nın 8. sınıfa giden kızı Feride Nisa Küçükballı, babasının mahalleye getirdiği internet hizmetine en çok sevinenlerden oldu. Mahallede telefon şebekelerinin bile doğru dürüst çekmediğini belirten Feride Nisa, babasının kurdurduğu çanaklar sonrası rahatlıkla canlı derslerini takip edebildiğini söyleyerek babasına teşekkür etti.
"Telefonun internetinden bu nedenle istifade edemiyoruz"
Evlerinde internet olmadığı için mahalle konağına ders çalışmaya gelen lise 1. sınıf öğrencisi Nurdagül Erdoğan, sunulan hizmet için Muhtar Küçükballı’ya teşekkür etti. Nurdagül Erdoğan, “Mahallemizde telefon bile doğru dürüst çekmez. Telefonun internetinden bu nedenle istifade edemiyoruz. Muhtarımız internet bağlattıktan sonra ders çalışmak için buraya gelmeye başladık. İnternet olduğu için buradan ayrılmak bile istemiyoruz. İnternetin daha iyi olmasını istiyoruz” dedi.
4. sınıf öğrencisi Ebrar İpek Erdoğan da derslerini takip etmek için mahalle konağına geldiğini belirterek, “Derslerimi telefondan yapmaya çalışıyorduk, sıkıntılı oluyordu. Komşumuzdan internet almaya çalışıyorduk ama o da olmuyordu. Muhtarımız buraya internet bağlattığı için rahatlıkla dersimize giriyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.