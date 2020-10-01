İnternet yok diye şikayet etmedi Antalya'da muhtar uzaktan eğitim için kolları sıvadı

"Telefonun internetinden bu nedenle istifade edemiyoruz"

Evlerinde internet olmadığı için mahalle konağına ders çalışmaya gelen lise 1. sınıf öğrencisi Nurdagül Erdoğan, sunulan hizmet için Muhtar Küçükballı’ya teşekkür etti. Nurdagül Erdoğan, “Mahallemizde telefon bile doğru dürüst çekmez. Telefonun internetinden bu nedenle istifade edemiyoruz. Muhtarımız internet bağlattıktan sonra ders çalışmak için buraya gelmeye başladık. İnternet olduğu için buradan ayrılmak bile istemiyoruz. İnternetin daha iyi olmasını istiyoruz” dedi.