İnternet fenomeni Pucca hapis cezası aldı! Karar sonrası hıçkıra hıçkıra ağladı

Karar verilmeden önce Pınar Karagöz'ün avukatı Ali Furkan Tatlı, “Suçun oluşması için özendirme kastı olması gerekir. Ancak suç işleme kastı yoktur. Hatta müvekkilimin tweetlerinde uyuşturucuya karşı olduğu da görülmektedir. İfade özgürlüğü kapsamında müvekkilimin kişisel hakları zedelenmektedir. Müvekkilimin beraatini isteriz” diye konuştu.