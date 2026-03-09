İnter'e Milan darbesi Barcelona formunda 4 büyük ligde son durum

Avrupa'nın 4 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi. LaLiga'da Barcelona, Serie A'da Inter, Bundesliga'da Bayern Münih, Ligue 1'de ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Abone ol

İngiltere Premier Lig'de ise Federasyon Kupası mücadelesi nedeniyle karşılaşma oynanmadı. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Liverpool, Wolverhampton'ı deplasmanda 3-1 yenerek çeyrek finale kaldı.

Barcelona'dan art arda üçüncü galibiyet

LaLiga'da lider Barcelona, deplasmanda Athletic Bilbao'yu Lamine Yamal'ın golüyle 1-0 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Milli futbolcu Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, Celta Vigo'ya konuk olduğu maçı uzatma dakikalarında gelen golle kazandı. Konuk takımın gollerini Aurelien Tchouameni ve Federico Valverde attı. İlk golün pasını veren Arda Güler, 65 dakika sahada kaldı.

Atletico Madrid, evinde Real Sociedad'ı 3-2'lik skorla geçerek peş peşe üçüncü galibiyetine ulaştı.

Villarreal ise konuk ettiği Elche'yi 2-1 mağlup etti.

Ligin 27. haftasında 67 puana sahip Barcelona, liderliğini sürdürdü. Real Madrid 63, Atletico Madrid ve Villarreal 54'er puanla Barcelona'yı izledi.

Milan, derbide Inter'i tek golle geçti

Serie A'da Milan, derbide konuk ettiği Inter'i Pervis Estupinan'ın kaydettiği golle 1-0 yenerek rakibinin 8 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Zirve mücadelesi veren Napoli, evinde Torino'yu 2-1'lik skorla geçti.

Como, Cagliari deplasmanında 2-1 galip geldi. Ev sahibi ekipte milli oyuncu Semih Kılıçsoy, 78. dakikada oyuna girdi.

Milli futbolcu Zeki Çelik'in 84 dakika görev yaptığı mücadelede Roma, deplasmanda Genoa'ya 2-1 yenildi.

Juventus ise sahasında Pisa'yı 4-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Kenan Yıldız, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Ligin 28. haftasında Inter, 67 puanla zirvedeki yerini korudu. Milan 60, Napoli 56, Como ve Roma 51'er, Juventus 50 puanla Inter'i izledi.

Bayern Münih'ten üst üste 5. galibiyet

Bundesliga'da lider Bayern Münih, sahasında Mönchengladbach'ı 4-1 yendi ve arka arkaya 5. galibiyetini elde etti.

Bavyera ekibinin gollerini Luis Diaz, Konrad Laimer, Jamal Musiala ve Nicolas Jackson, konuk takımın golünü ise Wael Mohya kaydetti.

Zirve takipçisi Borussia Dortmund, deplasmanda Köln'ü 2-1'lik skorla geçti. Karşılaşmayı 10 kişiyle tamamlayan Köln'de Cenk Özkacar, ikinci devrede oyuna dahil oldu.

Ozan Kabak'ın 90 dakika görev yaptığı mücadelede ise Hoffenheim, deplasmanda Heidenheim'ı 4-2 yendi.

Bayern Münih, 25 haftası geride kalan ligde 66 puanla liderliğini sürdürdü. Borussia Dortmund 55 ve Hoffenheim 49 puan topladı.

PSG evinde kaybetti

Ligue 1'de Monaco, deplasmanda lider PSG'yi 3-1 mağlup etti.

Konuk takımın gollerini Maghnes Akliouche, Aleksandr Golovin ve Folarin Balogun attı. Son 4 haftada ikinci yenilgisini yaşayan PSG'nin tek golü, Bradley Barcola'dan geldi.

Zirve takibini sürdüren Lens, sahasında Metz'i 3-0 yendi ve iki hafta sonra galip geldi.

İnişli çıkışlı performans sergileyen Olimpik Marsilya, Toulouse deplasmanında 1-0 kazandı.

Paris'i ağırladığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Olimpik Lyon'un galibiyet hasreti üç maça çıktı.

Berke Özer'in 90 dakika kalesini koruduğu maçta Lille, sahasında Lorient ile 1-1'lik eşitliğe razı oldu.

Ligin 25. haftasında PSG, 57 puanla zirvedeki yerini korudu. Liderin mağlup olduğu haftada galip gelen Lens, puan farkını bire düşürdü. Marsilya ve Lyon, 46'şar puanla iki takımın ardından sıralandı.