Instagram'ın en çok kazanan ünlüleri açıklandı! İşte o liste

Instagram'ın en çok kazanan ünlüleri açıklandı! İşte o liste

Instagram pazarlama hizmeti sağlayıcısı Hopper HQ, Instagram paylaşımlarından en çok para kazanan ünlülerin 2019 listesini açıkladı!

Instagram'ın en çok kazanan ünlüleri açıklandı! İşte o liste - Sayfa 1

Hopper HQ her yıl yaptığı en çok kazananlar listesinde dünyanın dört bir yanından modeller, şarkıcılar, sporcular ve oyuncuların da bulunduğu ünlü isimler yer aldı.

İşte Instagram’ın en çok kazanan 25 ünlü ismi...

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Instagram'ın en çok kazanan ünlüleri açıklandı! İşte o liste - Sayfa 2

25. Conor Mcgregor | Takipçi sayısı: 31.4 milyon - Gönderi başına maliyet: 169.000 ABD doları

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Instagram'ın en çok kazanan ünlüleri açıklandı! İşte o liste - Sayfa 3

24. Luis Suarez | Takipçi sayısı: 34.3 milyon - Gönderi başına maliyet: 184.000 ABD doları

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Instagram'ın en çok kazanan ünlüleri açıklandı! İşte o liste - Sayfa 4

23. Virat Kohli | Takipçi sayısı: 38.1 milyon - Gönderi başına maliyet: 196.000 ABD doları

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