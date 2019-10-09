Instagram karanlık mod çıktı! Karanlık moda işte böyle geçebilirsiniz
Instagram'a karanlık mod geldi, işte karanlık moda geçebilmek için adım adım yapmanı gerekenler...
Facebook'uk bünyesinde yer alan popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'da 'Karanlık Mod' devri başlıyor. Artık ‘Karanlık Mod’ desteğine sahip olan iOS ve Android yüklü akıllı telefonlarda Instagram da koyu bir tema ile kullanılabiliyor.
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iPhone'unuzda ise Instagram'ı 'karanlık Mod'da kullanabilmek için öncelikle iOS 13 sürümüne sahip olmanız gerekiyor.
Ardından ise yapmanız gerekenler şu şekilde:
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- Ayarlar menüsüne gidin.
- Ekran ve parlaklık seçeneğine dokunun.
- Açılan menüde Koyu Mod’u seçin.
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Android telefonlarda ise bu işlemi şu şekilde yapabilirsiniz:
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