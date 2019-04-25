Instagram fotoğraflarının gerçek yüzünü ifşa etti
Instagram, fit vücutlarıyla hepimizin imrenerek takip ettiği fitness bloggerlarıyla dolu… Ancak içlerinden oldukça popüler olan Chessie King, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını kanıtlamak için paylaşımlarda bulunuyor
ABD'nin Miami şehrinde yaşayan fitness bloggerı Chessie King, oldukça fit ve çekici vücudunu sergilediği fotoğraflarıyla kendine hayran bırakıyor.
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Ancak o kendisini takip eden 460 binin üzerindeki sosyal medya kullanıcısına dürüst davranıp işin gerçek yüzünü gösteriyor.
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Doğru açı ve iyi pozla Instagram fotoğraflarının gerçeğinden çok farklı olabileceğini kanıtlayan King, böylece mükemmellik algısının dışındaki insanlara zorbalık yapanları da inceden eleştiriyor.
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Hatta King uluslararası siber zorbalık karşıtı kar amacı gütmeyen kuruluş olan Cybersmiles ile ortak bir kampanya başlatmıştı.
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