İnstagram çöktü mü ne zaman düzelir 22 Mayıs instagram akış hatası

İnstagram çöktü mü, instagrama ne oldu sorusu bugün hesabını açan kişilerin gündeminde. Dünyanın her noktasında milyonlarca kişi tarafından kullanılan instagram hakkında Meta'dan geldi. Peki Instagram neden akış hatası veriyor. ne zaman düzelir?

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Bugün instagramı açanlar akış sorunu ile karşılaştı. Instagram bugün akış yenileme sorunuyla güne başladı. Instagramı kullananlar uzun süre uygulamaya giremedi. Instagram'da akış yenileme sorunu yaşayan çok sayıda kullanıcı, "Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Artan şikayet bildirimlerinden sonra Instagram, Facebook ve Whatsapp'ın çatı kuruluşu Meta'dan açıklama geldi.

Peki Instagram akış yenileme hatası nedir, nasıl çözülür? İşte yapmanız gerekenler ve diğer bilgiler...

Instagram gibi sosyal medyadaki aksaklıkların izlendiği Downdetector.com'a göre, etkilenen kişi sayısı 180 binden fazla. Erişim sorunları yaşayan ülkeler ise ABD, Kanada ve İngiltere.

Akış yenileme hatası nedir?

Instagram uygulamasında "akış yenilenemedi" uyarısı kullanıcıların karşısına çıkan bir "hata" mesajıdır. Akış yenilememesinin iki sebebi olur. Birincisi internet bağlantısı olmadığında, ikincisi ise Instagram'dan kaynaklanan teknik bir sorun olduğunda bu hata mesajıyla karşılaşılır. Eğer internet bağlantınızda bir sorun yoksa o zaman hatanın düzelmesi için Instagram'ın sorunu çözmesini beklemeniz gerekir.

Akış yenileme hatası nedir?

Instagram uygulamasında "akış yenilenemedi" uyarısı kullanıcıların karşısına çıkan bir "hata" mesajıdır.

Akış yenilememesinin iki sebebi olur. Birincisi internet bağlantısı olmadığında, ikincisi ise Instagram'dan kaynaklanan teknik bir sorun olduğunda bu hata mesajıyla karşılaşılır.