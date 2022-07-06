Instagram çöktü mü? Kullanıcılar isyan etti: Mesajlar iletilmiyor!

Kullanıcıların Instagram ''direct message'' hatası ile karşılaşması nedeniyle ''Instagram çöktü mü?'' sorusu gündeme geldi. Bazı kullanıcılar, sabah saatlerinden itibaren "ağ isteği başarısız oldu" uyarısı ve mesaj gelmeme/gitmeme sorunu yaşamaya başladı.