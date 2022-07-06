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Instagram çöktü mü? Kullanıcılar isyan etti: Mesajlar iletilmiyor!

Instagram çöktü mü? Kullanıcılar isyan etti: Mesajlar iletilmiyor!

Dün akşam saatlerinden bu yana sosyal medya platformu Instagram'da, özel mesajların iletilmediği ve kişilerin profillerinin görüntülenmediği şikayetleri peş peşe geliyor.

Instagram çöktü mü? Kullanıcılar isyan etti: Mesajlar iletilmiyor!

En çok kullanılan sosyal medya platformlarının başında gelen Instagram'da, bazı kişilerde iki gündür özel mesaj ve profillere erişim sıkıntısı yaşanıyor.

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Instagram çöktü mü? Kullanıcılar isyan etti: Mesajlar iletilmiyor!

Bazı kullanıcılar özellikle özel mesajların karşı tarafa iletilmediğini ve Instagram profillerine erişemediklerini dile getiriyor.

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Instagram çöktü mü? Kullanıcılar isyan etti: Mesajlar iletilmiyor!

Ancak Instagram'dan yaşanan sorunla ilgili herhangi bir açıklama gelmemesi sonrası problemin cihazlardan kaynaklandığı düşünülüyor.

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Instagram çöktü mü? Kullanıcılar isyan etti: Mesajlar iletilmiyor!

Kullanıcıların Instagram ''direct message'' hatası ile karşılaşması nedeniyle ''Instagram çöktü mü?'' sorusu gündeme geldi. Bazı kullanıcılar, sabah saatlerinden itibaren "ağ isteği başarısız oldu" uyarısı ve mesaj gelmeme/gitmeme sorunu yaşamaya başladı. 

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