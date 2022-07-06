Instagram çöktü mü? Kullanıcılar isyan etti: Mesajlar iletilmiyor!
Dün akşam saatlerinden bu yana sosyal medya platformu Instagram'da, özel mesajların iletilmediği ve kişilerin profillerinin görüntülenmediği şikayetleri peş peşe geliyor.
En çok kullanılan sosyal medya platformlarının başında gelen Instagram'da, bazı kişilerde iki gündür özel mesaj ve profillere erişim sıkıntısı yaşanıyor.
Bazı kullanıcılar özellikle özel mesajların karşı tarafa iletilmediğini ve Instagram profillerine erişemediklerini dile getiriyor.
Ancak Instagram'dan yaşanan sorunla ilgili herhangi bir açıklama gelmemesi sonrası problemin cihazlardan kaynaklandığı düşünülüyor.
Kullanıcıların Instagram ''direct message'' hatası ile karşılaşması nedeniyle ''Instagram çöktü mü?'' sorusu gündeme geldi. Bazı kullanıcılar, sabah saatlerinden itibaren "ağ isteği başarısız oldu" uyarısı ve mesaj gelmeme/gitmeme sorunu yaşamaya başladı.